Зачем владелец «Манчестер Сити» приехал в Алматы
Издание Tengrinews.kz выяснило, кто посетил церемонию открытия зимней Универсиады-2017 в Алматы.
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Специальным гостем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был
По данным из открытых источников, шейх Мансур родился 5 августа 1971 года. Член правящей королевской семьи эмирата
Шейх Мансур имеет 19 братьев, один из которых президент и наследный принц Арабских Эмиратов. В 1993 году в США получил диплом бакалавра политологии. Женат на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда. Состояние семьи оценивается в один триллион долларов, а его личное, по неофициальным данным, может достигать 30 миллиардов долларов. Также один из 19 братьев владеет национальной авиакомпанией ОАЭ Etihad Airways.
В западной прессе шейх Мансур чаще упоминается как миллиардер, не жалеющий денег для своих спортивных проектов. Он владеет компанией City Football Group, которая состоит из футбольных клубов «Манчестер Сити» (Англия), «Мельбурн Сити» (Австралия) и «Нью-Йорк Сити» (США). Возглавляет спортивное общество «Аль-Джазира», которое имеет свои футбольные, волейбольные, гандбольные и баскетбольные клубы.
По данным зарубежных СМИ, расходы шейха на «Манчестер Сити» давно превысили один миллиард британских фунтов, тем самым он стал самым богатым человеком, имеющим отношение к футболу в Великобритании.
Свои затраты на клуб он охарактеризовал так: «Чтобы одолеть такие команды, как “Челси” и “Барселона”, необходимо приобрести минимум 22 звезды первой величины. Деньги — не проблема. Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл
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