Зачем владелец «Манчестер Сити» приехал в Алматы

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Специальным гостем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был вице-премьер, министр президентских дел Объединенных Арабских Эмиратов Мансур ибн Зайд ан-Нахайян.

По данным из открытых источников, шейх Мансур родился 5 августа 1971 года. Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (единокровный брат Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна), женат на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума, владелец компании Abu Dhabi United Group (ADUG). Он также владеет долями в компаниях Virgin Galactic и Sky News Arabia и возглавляет Международную нефтяную инвестиционную компанию из ОАЭ.

Шейх Мансур имеет 19 братьев, один из которых президент и наследный принц Арабских Эмиратов. В 1993 году в США получил диплом бакалавра политологии. Женат на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда. Состояние семьи оценивается в один триллион долларов, а его личное, по неофициальным данным, может достигать 30 миллиардов долларов. Также один из 19 братьев владеет национальной авиакомпанией ОАЭ Etihad Airways.

В западной прессе шейх Мансур чаще упоминается как миллиардер, не жалеющий денег для своих спортивных проектов. Он владеет компанией City Football Group, которая состоит из футбольных клубов «Манчестер Сити» (Англия), «Мельбурн Сити» (Австралия) и «Нью-Йорк Сити» (США). Возглавляет спортивное общество «Аль-Джазира», которое имеет свои футбольные, волейбольные, гандбольные и баскетбольные клубы.

По данным зарубежных СМИ, расходы шейха на «Манчестер Сити» давно превысили один миллиард британских фунтов, тем самым он стал самым богатым человеком, имеющим отношение к футболу в Великобритании.