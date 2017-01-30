Пато подписал трёхлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Бразильский футболист спустя всего шесть месяцев после перехода сменил клубную прописку и перебрался в Китай. Пато продолжит карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает GloboEsporte.



27-летний нападающий подписал контракт на три года. «Вильярреал» заработал на продаже Пато около € 18 млн.



На место Алешандре Пато руководство «жёлтой субмарины» может приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.