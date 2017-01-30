Пато подписал трёхлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато покинул команду.
Бразильский футболист спустя всего шесть месяцев после перехода сменил клубную прописку и перебрался в Китай. Пато продолжит карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает GloboEsporte.
27-летний нападающий подписал контракт на три года. «Вильярреал» заработал на продаже Пато около € 18 млн.
На место Алешандре Пато руководство «жёлтой субмарины» может приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.
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