Тренер дублирующего состава БАТЭ Дмитрий Лихтарович отправится вместе с «основой» на тренировочный сбор в Турцию
Борисовский БАТЭ 30 января отправится на первый в рамках нынешней предсезонки сбор в Турцию.
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В выездной список включен и тренер дублирующего состава борисовчан Дмитрий Лихтарович, готовящийся на протяжении двух недель внимательно наблюдать за подготовительной работой и спаррингами главной команды БАТЭ, отмечает официальный сайт команды.
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