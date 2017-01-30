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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28600279/
30 января 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Тренер дублирующего состава БАТЭ Дмитрий Лихтарович отправится вместе с «основой» на тренировочный сбор в Турцию

Борисовский БАТЭ 30 января отправится на первый в рамках нынешней предсезонки сбор в Турцию.

<span class=error>Борисовский</span> <span class=error>БАТЭ</span> 30 января отправится на первый в рамках нынешней <span class=error>предсезонки</span> сбор в Турцию. Увеличить
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В выездной список включен и тренер дублирующего состава борисовчан Дмитрий Лихтарович, готовящийся на протяжении двух недель внимательно наблюдать за подготовительной работой и спаррингами главной команды БАТЭ, отмечает официальный сайт команды.

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