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30 января 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Донецкий «Шахтер» домашние матчи будет проводить в Харькове

Руководство донецкого «Шахтера» подписало соглашение со стадионом «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, чемпионата и Кубка Украины. Как информирует пресс-служба «горняков», контракт рассчитан до конца 2017 года.

Руководство донецкого Шахтера подписало соглашение со стадионом Металлист о проведении всех домашних матчей <span class=error>еврокубков</span> чемпионата и Кубка Украины. Как информирует <nobr>пресс-служба</nobr> горняков контракт рассчитан до конца 2017 года. Увеличить
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Все затраты по уходу за газоном арены «Шахтер» возьмет на себя. При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».

Шахтер Д
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