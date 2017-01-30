Донецкий «Шахтер» домашние матчи будет проводить в Харькове

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все затраты по уходу за газоном арены «Шахтер» возьмет на себя. При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».