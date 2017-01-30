Донецкий «Шахтер» домашние матчи будет проводить в Харькове
Руководство донецкого «Шахтера» подписало соглашение со стадионом «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, чемпионата и Кубка Украины. Как информирует
пресс-служба «горняков», контракт рассчитан до конца 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все затраты по уходу за газоном арены «Шахтер» возьмет на себя. При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter