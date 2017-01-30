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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28599593/
30 января 2017, 14:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Колумбиец открыл для Казахстана Кипр

Второй уже футболист из состава обстрелянных за два сезона участия в групповых турнирах еврокубков чемпионов Казахстана отправился выступать за довольно серьезный европейский клуб. Вслед за Неманьей Максимовичем, убедившим «Валенсию» в необходимости собственного присутствия в ее рядах, еще один игрок середины поля «Астаны» попробует свои силы в форме зарубежного футбольного гранда — правда, с Кипра. Рохер Каньяс до мая будет носить цвета АПОЭЛа.

Второй уже футболист из состава обстрелянных за два сезона участия в групповых турнирах <span class=error>еврокубков</span> чемпионов Казахстана отправился выступать за довольно серьезный европейский клуб. Вслед за <span class=error>Неманьей</span> Максимовичем убедившим Валенсию в необходимости собственного присутствия в ее рядах еще один игрок середины поля <span class=error>Астаны</span> попробует свои силы в форме зарубежного футбольного гранда — правда с Кипра. <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> до мая будет носить цвета <span class=error>АПОЭЛа</span>. Увеличить
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На самом деле, данное известие можно рассматривать с совершенно разных сторон. С одной, аренда игрока сильнейшей футбольной дружины нашего государства до начала следующего еврокубкового сезона позволяет «Астане» сэкономить до старта главных сражений сезона на выплате зарплаты и премиальных своей колумбийской «звезде». Если взглянуть с другого ракурса, то возможность приобретения южноамериканцем опыта выступлений за сильнейший клуб Кипра тоже в свете будущего участия казахстанского чемпиона в предстоящих еврокубковых баталиях сбрасывать со счетов не нужно. Но это все в том случае, если киприоты готовы будут по окончании своего сезона вернуть колумбийца в Казахстан. Если же все пойдет в ином направлении, и роман никосийцев с Рохером окажется обоюдным, то АПОЭЛу придется выкупать Каньяса у «Астаны», и тогда, в случае достижения договоренности с островитянами, клуб из столицы нашей страны сможет довольно-таки неплохо заработать на данном трансфере. Что в начале лета в условиях подготовки и доукомплектации к скорому старту в еврокубках для чемпиона нашей страны, опять же, лишним тоже точно не будет.

Безусловно, Рохер Каньяс — игрок для «Астаны» ключевой, безо всякого преувеличения. Однако футболисту этому, как ни крути, в конце марта исполнится 27. Еще годик-другой — и никто в Европе из серьезных клубов колумбийцем уже не заинтересуется. Если и пробовать свои силы в Старом Свете, — то именно сейчас, раз уж раньше подобных вариантов не выпадало. Промедление здесь для игрока будет смерти подобно. Конечно, для кого-то другого выступления за «Астану» могут быть пределом мечтаний. Однако не для Рохера, пожалуй. Не для того он, в конце концов, срывался в 19 лет из далекой Колумбии за океан, чтобы не попытаться воспользоваться шансом заиграть в серьезном европейском клубе, когда таковой футболисту, наконец, представится. Поэтому попробовать себя в АПОЭЛе Каньясу, конечно, в любом случае стоило. Хотя бы для того даже, чтобы осознать, в конце концов, истинно ли его это команда — «Астана».

В то же самое время понятно, конечно, что намеренно ослаблять собственный состав на первую половину футбольного сезона-2017 в столице тоже бы совсем не стали. Не так давно новичком чемпиона Казахстана официально стал белорусский опорный хавбек Иван Маевский, который представляется вполне качественным приобретением для «Астаны». Только вот кажется почему-то, что приходом одного только этого исполнителя усиление опорной зоны столичной дружины не ограничится… Явно, думается, есть на примете у Станимира Стоилова один-два опорничка, что стоят уже одной ногой в столичной команде. И оформление трудовых отношений астанчан с кем-то из игроков данного амплуа аренда колумбийца, возможно, теперь только лишь активирует…
В любом случае, конечно, подобные переходы футболистов (из казахстанского клуба — в один из уважаемых европейских) можно только приветствовать.

Да, пока такого поворота в своей игровой карьере добиваются у нас только зарубежные игроки, однако по проторенной ими дорожке смогут впоследствии, при наличии горячего собственного желания, проследовать и казахстанские воспитанники. Нужно только, чтобы сейчас Максимович в Испании и Каньяс на Кипре проявляли себя с лучшей стороны, демонстрируя футбольным болельщикам и специалистам Старого Света, что чемпионат Казахстана тоже не лыком шит.

Будем от души болеть теперь за колумбийца в АПОЭЛе, как и за серба в «Валенсии». Их успешная игра в составах этих клубов будет лить, в немалой степени, воду и на мельницу казахстанского футбола.

… И кто там следующий?!

… И кто там следующий?!

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