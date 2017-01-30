Колумбиец открыл для Казахстана Кипр
Второй уже футболист из состава обстрелянных за два сезона участия в групповых турнирах еврокубков чемпионов Казахстана отправился выступать за довольно серьезный европейский клуб. Вслед за Неманьей Максимовичем, убедившим «Валенсию» в необходимости собственного присутствия в ее рядах, еще один игрок середины поля «Астаны» попробует свои силы в форме зарубежного футбольного гранда — правда, с Кипра. Рохер Каньяс до мая будет носить цвета АПОЭЛа.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На самом деле, данное известие можно рассматривать с совершенно разных сторон. С одной, аренда игрока сильнейшей футбольной дружины нашего государства до начала следующего еврокубкового сезона позволяет «Астане» сэкономить до старта главных сражений сезона на выплате зарплаты и премиальных своей колумбийской «звезде». Если взглянуть с другого ракурса, то возможность приобретения южноамериканцем опыта выступлений за сильнейший клуб Кипра тоже в свете будущего участия казахстанского чемпиона в предстоящих еврокубковых баталиях сбрасывать со счетов не нужно. Но это все в том случае, если киприоты готовы будут по окончании своего сезона вернуть колумбийца в Казахстан. Если же все пойдет в ином направлении, и роман никосийцев с Рохером окажется обоюдным, то АПОЭЛу придется выкупать Каньяса у «Астаны», и тогда, в случае достижения договоренности с островитянами, клуб из столицы нашей страны сможет
Безусловно, Рохер Каньяс — игрок для «Астаны» ключевой, безо всякого преувеличения. Однако футболисту этому, как ни крути, в конце марта исполнится 27. Еще
В то же самое время понятно, конечно, что намеренно ослаблять собственный состав на первую половину футбольного сезона-2017 в столице тоже бы совсем не стали. Не так давно новичком чемпиона Казахстана официально стал белорусский опорный хавбек Иван Маевский, который представляется вполне качественным приобретением для «Астаны». Только вот кажется
В любом случае, конечно, подобные переходы футболистов (из казахстанского клуба — в один из уважаемых европейских) можно только приветствовать.
Да, пока такого поворота в своей игровой карьере добиваются у нас только зарубежные игроки, однако по проторенной ими дорожке смогут впоследствии, при наличии горячего собственного желания, проследовать и казахстанские воспитанники. Нужно только, чтобы сейчас Максимович в Испании и Каньяс на Кипре проявляли себя с лучшей стороны, демонстрируя футбольным болельщикам и специалистам Старого Света, что чемпионат Казахстана тоже не лыком шит.
Будем от души болеть теперь за колумбийца в АПОЭЛе, как и за серба в «Валенсии». Их успешная игра в составах этих клубов будет лить, в немалой степени, воду и на мельницу казахстанского футбола.
… И кто там следующий?!
… И кто там следующий?!
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