Несостоявшийся футболист московского ЦСКА приехал в «Актобе»
Молодой нападающий из
Буркина-Фасо Абдуллa Джафар прибыл в расположение «Актобе» в Турцию.
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Досье: Абдулла Джафар (Abdoul Gafar Kassoum Sina Sirima).
Дата рождения: 30 декабря 1998 года;
Страна: Буркина-Фасо;
Амплуа: нападающий.
Карьера:
Абдулла Джафар начинал карьеру футболиста во Франции в академии ФК «Саннуа». Основным вектором развития французского клуба является раскрытие игрового потенциала у игроков. Этот клуб можно сказать является трамплином в большой футбол для молодых талантов во Франции.
В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции.
Примечательно, что Джафар в январе 2017 года проходил просмотр в основном составе московского ЦСКА (Россия, РФПЛ).
Игрок находится в расширенном списке сборной
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