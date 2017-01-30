Несостоявшийся футболист московского ЦСКА приехал в «Актобе»

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Досье: Абдулла Джафар (Abdoul Gafar Kassoum Sina Sirima).



Дата рождения: 30 декабря 1998 года;

Страна: Буркина-Фасо;

Амплуа: нападающий.



Карьера:

Абдулла Джафар начинал карьеру футболиста во Франции в академии ФК «Саннуа». Основным вектором развития французского клуба является раскрытие игрового потенциала у игроков. Этот клуб можно сказать является трамплином в большой футбол для молодых талантов во Франции.

В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции.

Примечательно, что Джафар в январе 2017 года проходил просмотр в основном составе московского ЦСКА (Россия, РФПЛ).

Игрок находится в расширенном списке сборной Буркина-Фасо.