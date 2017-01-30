«Астана» продолжает подготовку
Футболисты «Астаны» 28 января провели матч против латвийского клуба «Рига», в котором одержали победу. Но работа продолжает кипеть у столичных игроков на сборе в ОАЭ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В плане дубайского сбора значится еще один товарищеский матч, на этот раз с более грозным соперником — «Чонбук Хендай», который в прошлом сезоне выиграли Лигу Чемпионов Азии. А на декабрском клубном чемпионате Мира заняли пятое место, в последнем матче обыграв сильнейших клуб Африки «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Причем 27-летний полузащитник команды Ким Бо Ген стал одним из лучших бомбардиров турнира, уступив лишь Криштиано Роналдо.
Эта игра состоится завтра 31 января и завершит программу первого
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter