«Астана» продолжает подготовку

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В плане дубайского сбора значится еще один товарищеский матч, на этот раз с более грозным соперником — «Чонбук Хендай», который в прошлом сезоне выиграли Лигу Чемпионов Азии. А на декабрском клубном чемпионате Мира заняли пятое место, в последнем матче обыграв сильнейших клуб Африки «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Причем 27-летний полузащитник команды Ким Бо Ген стал одним из лучших бомбардиров турнира, уступив лишь Криштиано Роналдо.



Эта игра состоится завтра 31 января и завершит программу первого учебно-тренировочного сбора «Астаны» в 2017 году.