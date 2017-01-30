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30 января 2017, 14:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» продолжает подготовку

Футболисты «Астаны» 28 января провели матч против латвийского клуба «Рига», в котором одержали победу. Но работа продолжает кипеть у столичных игроков на сборе в ОАЭ.

Футболисты <span class=error>Астаны</span> 28 января провели матч против латвийского клуба Рига в котором одержали победу. Но работа продолжает кипеть у столичных игроков на сборе в <span class=error>ОАЭ</span>. Увеличить
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В плане дубайского сбора значится еще один товарищеский матч, на этот раз с более грозным соперником — «Чонбук Хендай», который в прошлом сезоне выиграли Лигу Чемпионов Азии. А на декабрском клубном чемпионате Мира заняли пятое место, в последнем матче обыграв сильнейших клуб Африки «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Причем 27-летний полузащитник команды Ким Бо Ген стал одним из лучших бомбардиров турнира, уступив лишь Криштиано Роналдо.

Эта игра состоится завтра 31 января и завершит программу первого учебно-тренировочного сбора «Астаны» в 2017 году.

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