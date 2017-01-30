«Кристал Пэлас» объявил о переходе ван Анхольта из «Сандерленда»

Второй уже футболист из состава обстрелянных за два сезона участия в групповых турнирах еврокубков чемпионов Казахстана отправился выступать за довольно серьезный европейский клуб. Вслед за Неманьей Максимовичем, убедившим «Валенсию» в необходимости собственного присутствия в ее рядах, еще один игрок середины поля «Астаны» попробует свои силы в форме зарубежного футбольного гранда — правда, с Кипра. Рохер Каньяс до мая будет носить цвета АПОЭЛа.