«Кристал Пэлас» объявил о переходе ван Анхольта из «Сандерленда»
Защитник Патрик ван Анхольт, сменил один английский клуб на другой.
26-летний футболист покинул «Сандерленд» и перешёл в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает
Голландский защитник подписал контракт на четыре с половиной года, однако финансовые детали сделки не разглашаются. В «Сандерленде» ван Анхольт играл с 2013 года.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матча АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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