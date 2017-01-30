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30 января 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» объявил о переходе ван Анхольта из «Сандерленда»

Защитник Патрик ван Анхольт, сменил один английский клуб на другой.

26-летний футболист покинул «Сандерленд» и перешёл в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голландский защитник подписал контракт на четыре с половиной года, однако финансовые детали сделки не разглашаются. В «Сандерленде» ван Анхольт играл с 2013 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матча АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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