Лаллана может подписать с «Ливерпулем» новый четырёхлетний контракт

Об этом сообщает The Sun. Действующий договор теряет юридическую силу летом 2019 года, но стороны готовы его пересмотреть.



По данным источника, Лаллане будет предложен новый четырёхлетний контракт с увеличением зарплаты. На сегодняшний день лучший игрок сборной Англии 2016 года получает £ 60 тыс. в неделю, а будет зарабатывать £ 150 тыс.



В «Ливерпуле» 28-летний Лаллана играет с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона».