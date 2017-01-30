Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28599164/
30 января 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лаллана может подписать с «Ливерпулем» новый четырёхлетний контракт

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продлить контракт со своим нынешним клубом.

Об этом сообщает The Sun. Действующий договор теряет юридическую силу летом 2019 года, но стороны готовы его пересмотреть.

По данным источника, Лаллане будет предложен новый четырёхлетний контракт с увеличением зарплаты. На сегодняшний день лучший игрок сборной Англии 2016 года получает £ 60 тыс. в неделю, а будет зарабатывать £ 150 тыс.

В «Ливерпуле» 28-летний Лаллана играет с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона».

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России