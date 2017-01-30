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30 января 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Индзаги: Берлускони? Предпочитаю президентов, не вмешивающихся в работу тренера

Бывший главный тренер «Милана» Филиппо Индзаги раскритиковал владельца клуба Сильвио Берлускони.

Индзаги, в частности, отметил, что Берлускони позволяет себе вмешиваться в работу тренеров.

«Берлускони? Там каждый должен быть таким, каким его хочет видеть он. Я сам предпочитаю президентов, не вмешивающихся в работу тренера», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Кроме того, Индзаги адресовал слова похвалы голкиперу россонери Джанлуиджи Доннарумме, назвав его новым Буффоном.

Индзаги возглавлял «Милан» с 2014 по 2015 год. В данный момент он работает у руля «Венеции».

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