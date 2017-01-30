Индзаги: Берлускони? Предпочитаю президентов, не вмешивающихся в работу тренера

Индзаги, в частности, отметил, что Берлускони позволяет себе вмешиваться в работу тренеров.



«Берлускони? Там каждый должен быть таким, каким его хочет видеть он. Я сам предпочитаю президентов, не вмешивающихся в работу тренера», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.



Кроме того, Индзаги адресовал слова похвалы голкиперу россонери Джанлуиджи Доннарумме, назвав его новым Буффоном.



Индзаги возглавлял «Милан» с 2014 по 2015 год. В данный момент он работает у руля «Венеции».