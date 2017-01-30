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30 января 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Команда украинца разгромно проиграла в чемпионате Турции

В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» принимал «Фенербахче».

В рамках 19-го тура турецкой <span class=error>Суперлиги</span> Кайсериспор принимал Фенербахче Увеличить
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Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава «Фенербахче» и данный матч он начал на скамейке запасных, сообщает «Сегодня».

На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1.

За оставшееся время «футболисты «Кайсериспора» еще трижды сумели поразить ворота «канареек».

«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 4:1.

Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) — Топал (41).

Фото: fenerbahce.org.

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