Команда украинца разгромно проиграла в чемпионате Турции
В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» принимал «Фенербахче».
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Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава «Фенербахче» и данный матч он начал на скамейке запасных, сообщает «Сегодня».
На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1.
За оставшееся время «футболисты «Кайсериспора» еще трижды сумели поразить ворота «канареек».
«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 4:1.
Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) — Топал (41).
Фото: fenerbahce.org.
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