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30 января 2017, 13:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Критики хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, которого дисквалифицировали на четыре тура, заявил, что критики были бы не против, чтобы его посадили в тюрьму.

«Те, кто меня не любит, будут считать любое решение слишком мягким. Они хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму в середине зимы и без одежды, хотя и это они бы считали слишком мягким решением.

Я уже говорил после игры о произошедшем, давайте не будем поднимать эту тему снова. Было принято решение, и я не буду его обжаловать. Пусть это остаётся со мной, и к этому вопросу возвращаться больше не придётся», — цитирует Венгера Sky Sports.

Арсен Венгер в концовке матча чемпионата Англии с «Бёрнли» (2:1) оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.

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