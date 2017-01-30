Венгер: Критики хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму

«Те, кто меня не любит, будут считать любое решение слишком мягким. Они хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму в середине зимы и без одежды, хотя и это они бы считали слишком мягким решением.



Я уже говорил после игры о произошедшем, давайте не будем поднимать эту тему снова. Было принято решение, и я не буду его обжаловать. Пусть это остаётся со мной, и к этому вопросу возвращаться больше не придётся», — цитирует Венгера Sky Sports.



Арсен Венгер в концовке матча чемпионата Англии с «Бёрнли» (2:1) оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.