Представитель ПСВ: Готовы продать Проппера за € 20−25 млн

Об этом сообщил технический директор голландской команды Марсель Брандс.



Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против этого трансфера.



«Если они могут предложить от 20 до 25 миллионов, то мы будем готовы для продажи. У нас достаточно полузащитников», — цитирует Брандса Voetbalzone.

«ПСВ Эйндховен» будет готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20−25 млн.