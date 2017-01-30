Представитель ПСВ: Готовы продать Проппера за € 20−25 млн
«ПСВ Эйндховен» будет готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20−25 млн.
Об этом сообщил технический директор голландской команды Марсель Брандс.
Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из
«Если они могут предложить от 20 до 25 миллионов, то мы будем готовы для продажи. У нас достаточно полузащитников», — цитирует Брандса Voetbalzone.
«ПСВ Эйндховен» будет готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20−25 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter