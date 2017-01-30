Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28598181/
30 января 2017, 13:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Представитель ПСВ: Готовы продать Проппера за € 20−25 млн

«ПСВ Эйндховен» будет готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20−25 млн.

Об этом сообщил технический директор голландской команды Марсель Брандс.

Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против этого трансфера.

«Если они могут предложить от 20 до 25 миллионов, то мы будем готовы для продажи. У нас достаточно полузащитников», — цитирует Брандса Voetbalzone.

«ПСВ Эйндховен» будет готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20−25 млн.

ПСВ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России