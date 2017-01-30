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30 января 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игрок «Атырау» тренируется в польском клубе

Как стало известно Sports.kz, форвард Пшемыслав Трытко, защищавший в 2016 году цвета «Атырау», готовится сейчас к новому сезону в составе клуба со своей родины «Арка» (Гдыня).

Как стало известно Sports.kz форвард Пшемыслав <span class=error>Трытко</span> защищавший в 2016 году цвета <span class=error>Атырау</span> готовится сейчас к новому сезону в составе клуба со своей родины Арка (Гдыня). Увеличить
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В КПЛ-2016 29-летний польский нападающий провел в составе нефтяников 29 матчей и забил 7 мячей.

На вопрос, не было ли у него вариантов продолжения игровой карьеры в Казахстане, Пшемыслав Трытко ответил вот что:
— В «Атырау» не звали. Проявляли интерес два других казахстанских клуба, но я ждал, ждал — и поехал в «Арку».

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