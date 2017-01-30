Минус Каньяс. «Астана» слабеет на глазах?

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Каньяс согласовал с АПОЭЛом условия личного контракта, подписанного до мая текущего года. Таким образом, АПОЭЛ в карьере колумбийца стал седьмым клубом. Хотя он и ранее мог покинуть КПЛ. Еще в 2014 году Рохер, будучи игроком карагандинского «Шахтера», подписал с донецким «Металлургом» контракт, но соглашение не вступало в силу до прохождения медицинского осмотра. Он-то и выявил у него серьезные проблемы со здоровьем, а именно наличие только одной почки. В сложившейся ситуации руководство «Металлурга» приняло решение о расставании с Каньясом, перешедшим впоследствии в «Астану».

Подобный поворот событий не повторится в АПОЭЛе, так как игрок прошел медосмотр. Правда, кипрский клуб мало чем рисковал, поскольку арендовал игрока на полгода с последующим выкупом трансфера. В любом случае это серьезная потеря для астанчан. Ведь колумбиец был системообразующим игроком, через него строилась вся игра команды. Другое дело, что на его место требуется подыскать достойную замену. При всем уважении к Ивану Маевскому, белорус вряд ли способен ею стать.

Кроме того, летом в «Валенсию» перейдет Неманья Максимович. Серб мог оказаться в Испании этой зимой, но возникли проблемы с документами, вследствие чего его официальное отбытие было отложено на полгода. То есть астанчанам уже сейчас следует найти хороших игроков в среднюю линию, чтобы избежать провалов не только в ходе чемпионата, но и в еврокубковом сезоне. Ведь играть предстоит в квалификации Лиги чемпионов, где по определению не может быть слабых соперников.

Не будем забывать о Жуниоре Кабананге, удачно сыгравшем на Кубке африканских наций. Агент игрока Фабио Бальо успел рассказать об интересе со стороны нескольких зарубежных клубов. Понятно, для чего это делается. Однако результативная игра конголезца и вправду могла стать поводом для дискуссий его ухода из «Астаны».

С одной стороны, у руководства северян появилась возможность заработать на своих ведущих игроках. А с другой, кем собирается их закрыть, тогда как перед тренерским штабом стоит задача попасть в групповой этап Лиги чемпионов и защитить чемпионский титул на внутренней арене. И еще не факт, что Каньяс вернется в «Астану» по истечении контракта с АПОЭЛом. При удачном выступлении футболиста киприоты попросту выкупят на него права. В этом случае астанчане не смогут на него рассчитывать в еврокубках. Следовательно, уже сейчас желательно серьезно усиливаться.

Да, есть в команде казахстанские игроки, в том числе Асхат Тагыберген, выступающий в средней линии. Но полузащитник национальной сборной не был ведущим футболистом в прошлом году. Тот же Каньяс выглядел предпочтительнее казахстанца, хоть колумбиец предыдущий чемпионат провел не лучшим образом.

Однозначно, уход Каньяса, Максимовича и, возможно, Кабананги не только ослабит «Астану», но и премьер-лигу. Положение возможно выправить приглашением в столичный клуб игроков уровня Аршавина. Благо, время есть, трансферное окно закроется 3 апреля. Пока же состав чемпиона не сильнее того же «Кайрата», собирающегося выиграть чемпионскую гонку в новом сезоне.

Напомним, что в межсезонье из новых игроков «Астану» пополнили Иван Маевский, Роман Муртазаев, Аздрен Лулаку. Также из аренды вернулись Берик Шаихов, Евгений Постников. Ушли из команды Константин Энгель, Танат Нусербаев, Алексей Щеткин, Сергей Малый, Аманбол Алиев и Биржан Кульбеков.