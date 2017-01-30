МЮ: Пострадавших в результате пожара на «Олд Траффорд» нет, ущерб минимальный
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Пострадавших в результате пожара на южной трибуне «Олд Траффорд» нет, стадиону причинен минимальный ущерб, говорится в заявлении английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Ранее в понедельник стало известно, что на домашнем стадионе «МЮ» произошло возгорание. Над трибуной, названной в честь сэра Бобби Чарльтона, можно было наблюдать клубы дыма.
«Клуб может подтвердить, что в 7:00 на южной трибуне случилось небольшое возгорание. Пожарная бригада быстро с ним справилась. Арене причинен минимальный ущерб, пострадавших в результате возгорания нет», — говорится в заявлении на сайте «МЮ».
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