Анчелотти: «Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры

Итальянский специалист, в частности, коснулся философии игры, которую исповедует Гвардиола.



«Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры. За свою тренерскую карьеру я ещё не работал с командой, которая так умела бы владеть мячом, — приводит слова Анчелотти Kicker.



Кроме того, Анчелотти назвал полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару одним из лучших в мире на его позиции.