Анчелотти: «Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес
экс-наставника команды Хосепа Гвардиолы, работающего ныне у руля «Манчестер Сити».
Итальянский специалист, в частности, коснулся философии игры, которую исповедует Гвардиола.
«Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры. За свою тренерскую карьеру я ещё не работал с командой, которая так умела бы владеть мячом, — приводит слова Анчелотти Kicker.
Кроме того, Анчелотти назвал полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару одним из лучших в мире на его позиции.
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