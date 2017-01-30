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30 января 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: «Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес экс-наставника команды Хосепа Гвардиолы, работающего ныне у руля «Манчестер Сити».

Итальянский специалист, в частности, коснулся философии игры, которую исповедует Гвардиола.

«Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры. За свою тренерскую карьеру я ещё не работал с командой, которая так умела бы владеть мячом, — приводит слова Анчелотти Kicker.

Кроме того, Анчелотти назвал полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару одним из лучших в мире на его позиции.

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