Англичане вспомнили о Ярмоленко, «Реал» снова на коне. Главные новости за 29 января

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Английские СМИ только накануне закрытия трансферного окна вспомнили об Андрее Ярмоленко. Правда, издание The Sun — еще тот авторитет, с другой стороны формирует общественное мнение. Так вот, по данным газеты, «Динамо» готово продать Ярмоленко за 9 млн фунтов. Осталось найти покупателя на украинского игрока, который давно мечтает об английской Премьер-лиге.

И к зарубежным новостям. Идеальная ситуация в 20-м туре сложилась для мадридского «Реала». Сначала «Барселона» потеряла очки в игре с «Бетисом», сыграв 1:1. Ничью для каталонцев спас Луис Суарес, при том что арбитр не зафиксировал чистый гол команды Луиса Энрике. Затем «Севилья» проиграла «Эспаньолу» — 3:1. Чтобы увеличить преимущество над преследователями, «Реала» оставалось выиграть у «Реал Сосьедад», с чем команда Зидана и справилась — 3:0 (Ковачича, Роналду, Мората).

Похожая ситуация была и в Италии. «Ювентус» спокойно победил «Сассуоло» (2:0), зато главные конкуренты потеряли очки. «Наполи» не сумел выиграть у «Палермо» (1:1), «Рома» же вообще проиграла «Сампдории» (3:2). Не сумел воспользоваться осечкой «Аталанты» и «Милан» — россонери проиграли «Удинезе» (2:1).

В Англии было сыграно еще три матча национального Кубка. «Манчестер Юнайтед» не встретил сопротивления со стороны «Уигана» — 4:0 (голы Феллаини, Мхитаряна, Смоллинга и Швайнштйагера). А «Уотфорд», который занимает в Премьер-лиге 14-е место, уступил клубу третьего по рангу дивизиона «Миллуолу» (0:1). Еще один представитель элиты — «Халл» — был разгромлен «Фулхэмом», который сейчас играет в Чемпионшипе.

В Германии не смогла выиграть дортмундская «Боруссия». Команда Томаса Тухеля забила быстрый мяч «Майнцу» (отличился Ройс на третьей минуте) и владела полным преимуществом до 83-й минуты, на которой пропустила контр выпад соперника. Латца сделал счет 1:1, с которым и закончился поединок. Поэтому «Боруссия» поднялась лишь на четвертое место, хотя могла сразу на третье.