Коваленко и Бутко приступили к пробежкам

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Футболисты «Шахтера» продолжают в Португалии подготовку к второй части сезона.

Виктор Коваленко и Богдан Бутко, которые из-за травм выбыли из строя на некоторое время, приступили к пробежкам.

Предсезонная подготовка продолжится сегодня. В расписании «горняков» две тренировки, а уже 31 января «Шахтер» матчем с «Яблонцем» стартует в Atlantic Cup.