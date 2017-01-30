Коваленко и Бутко приступили к пробежкам
Футболисты завершают восстановление после травм.
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Футболисты «Шахтера» продолжают в Португалии подготовку к второй части сезона.
Виктор Коваленко и Богдан Бутко, которые
Предсезонная подготовка продолжится сегодня. В расписании «горняков» две тренировки, а уже 31 января «Шахтер» матчем с «Яблонцем» стартует в Atlantic Cup.
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