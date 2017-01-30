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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28597695/
30 января 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Коваленко и Бутко приступили к пробежкам

Футболисты завершают восстановление после травм.

Футболисты завершают восстановление после травм. Увеличить
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Футболисты «Шахтера» продолжают в Португалии подготовку к второй части сезона.

Виктор Коваленко и Богдан Бутко, которые из-за травм выбыли из строя на некоторое время, приступили к пробежкам.

Предсезонная подготовка продолжится сегодня. В расписании «горняков» две тренировки, а уже 31 января «Шахтер» матчем с «Яблонцем» стартует в Atlantic Cup.

Шахтер Д
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