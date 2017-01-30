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30 января 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бекхэм: Я хотел завершить карьеру в МЮ и не собирался уходить

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался, что никогда не думал об уходе и планировал завершить карьеру в «МЮ».

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм признался что никогда не думал об уходе и планировал завершить карьеру в МЮ. Увеличить
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«Мы с женой находились на празднике в США, когда один из друзей позвонил мне и сказал, что «Юнайтед» согласовал условия трансфера с «Барселоной». Я же ничего не знал об этом. Я вылетел в Лондон и попытался поговорить с руководством. Оказалось, что они действительно договорились о сделке. Тогда я сказал своему агенту, что собираюсь переехать в Мадрид. В течение дня мы договорились с президентом «Реала».

В течение трёх лет я не смотрел матчи «Манчестер Юнайтед». Я был в шоке и опустошён, потому что мы только выиграли чемпионат того сезона. Без сомнения, я хотел завершить карьеру на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — это моя команда, у меня не было стремления покинуть «МЮ», — рассказал Бекхэм в эфире ВВС Radio 4.

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