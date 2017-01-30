Сильвестре продлил контракт с «Сампдорией» до 2019 года

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, по новому соглашению футболист будет выступать за команду до июня 2019 года.



Летом 2014 года Сильвестре перешёл в «Сампдорию» на правах аренды, после чего клуб полностью выкупил контракт 32-летнего футболиста. Прежнее соглашение аргентинского игрока истекало летом нынешнего года.



В текущем сезоне он провёл в Серии А 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.