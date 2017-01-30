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30 января 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Роналду оскорбил болельщиков «Реала» во время матча чемпионата Испании

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду нецензурно оскорбил болельщиков команды во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Об этом сообщает Sport.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> нецензурно оскорбил болельщиков команды во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против Реала Сосьедад. Об этом сообщает Sport. Увеличить
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В одном из эпизодов игры португалец потерял мяч, после чего его начали освистывать фанаты сливочных. В ответ на это форвард отпустил реплику на испанском языке, которую на русский можно перевести как «сукины дети».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 30 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Роналду стал автором второго гола, а также ассистировал Матео Ковачичу во время первого взятия ворот. Окончательный счет установил Альваро Мората.

В нынешнем сезоне 31-летний Роналду провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах в которых забил 20 мячей.

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