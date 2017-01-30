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30 января 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бэйл приступил к лёгким тренировкам

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы.

Валлийский футболист, который перенёс операцию на лодыжке, приступил к лёгким тренировкам. Об этом сообщил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Гарет сейчас работает на тренировках над несильными ударами», — цитирует Зидана интернет-портал Goal.

Бэйл получил травму голеностопа в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). В конце ноября валлийский футболист подвергся хирургическому вмешательству. Ранее сообщалось, что он надеется восстановиться к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля в рамках 1/8 финала.

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