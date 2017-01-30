Трагедия в молдавском футболе! Скончался Руслан Барбурош

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В последнее время Барбурош тренировал команду пляжного футбола «Джокер». Он был найден мертвым вчера в своей квартире.

Руслан Барбурош был лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы в 2001 и 2002 годах.

В 2001 году он был признан лучшим нападающим Молдовы. За сборную он сыграл три матча, забив один гол.