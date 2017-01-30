Трагедия в молдавском футболе! Скончался Руслан Барбурош
В возрасте 38 лет ушел из жизни бывший игрок национальной сборной Молдовы и команд «Шериф Тирасполь», «Агро» и «Костулень» Руслан Барбурош.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Информация была подтверждена коллегами и друзьями.
В последнее время Барбурош тренировал команду пляжного футбола «Джокер». Он был найден мертвым вчера в своей квартире.
Руслан Барбурош был лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы в 2001 и 2002 годах.
В 2001 году он был признан лучшим нападающим Молдовы. За сборную он сыграл три матча, забив один гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter