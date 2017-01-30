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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28595551/
30 января 2017, 10:51 | Футбол: Зарубежный | Noi.md

Трагедия в молдавском футболе! Скончался Руслан Барбурош

В возрасте 38 лет ушел из жизни бывший игрок национальной сборной Молдовы и команд «Шериф Тирасполь», «Агро» и «Костулень» Руслан Барбурош.

В возрасте 38 лет ушел из жизни бывший игрок национальной сборной <span class=error>Молдовы</span> и команд Шериф Тирасполь <span class=error>Агро</span> и Костулень Руслан Барбурош. Увеличить
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В последнее время Барбурош тренировал команду пляжного футбола «Джокер». Он был найден мертвым вчера в своей квартире.

Руслан Барбурош был лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы в 2001 и 2002 годах.

В 2001 году он был признан лучшим нападающим Молдовы. За сборную он сыграл три матча, забив один гол.

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