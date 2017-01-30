Контракт полузащитника Димитри Пайета с французским «Марселем» рассчитан на 4,5 года

В воскресенье английский «Вест Хэм» подтвердил продажу Пайета в «Марсель». Лондонский клуб согласился отпустить игрока за компенсацию в 25 миллионов фунтов стерлингов. Позже 29-летний хавбек сборной Франции прошел медицинское обследование в «Марселе» и подписал контракт. Официальное представление Пайета в качестве игрока «Марселя» состоится в понедельник.

Ранее Пайет заявил руководству «Вест Хэма», что больше не будет играть за клуб в ответ за отказ отпустить его в «Марсель», куда он намерен перейти по семейным обстоятельствам. В нынешнем сезоне француз забил три гола в 22 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы-2016.