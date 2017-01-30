«Морейренсе» обыграл «Брагу» в финале Кубка португальской лиги по футболу

Встреча, прошедшая в Фару, завершилась победой «Морейренсе» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал бразилец Кауэ, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.

«Морейренсе» выступает в премьер-лиге чемпионата Португалии. Клуб, основанный в 1938 году, ранее не имел возможности похвастаться трофеями серьезного уровня.