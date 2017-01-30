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30 января 2017, 7:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Морейренсе» обыграл «Брагу» в финале Кубка португальской лиги по футболу

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Футболисты «Морейренсе» нанесли поражение «Браге» в финале Кубка португальской лиги и впервые в своей истории выиграли этот трофей.

Встреча, прошедшая в Фару, завершилась победой «Морейренсе» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал бразилец Кауэ, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.

«Морейренсе» выступает в премьер-лиге чемпионата Португалии. Клуб, основанный в 1938 году, ранее не имел возможности похвастаться трофеями серьезного уровня.

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