«Морейренсе» обыграл «Брагу» в финале Кубка португальской лиги по футболу
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Морейренсе» нанесли поражение «Браге» в финале Кубка португальской лиги и впервые в своей истории выиграли этот трофей.
Встреча, прошедшая в Фару, завершилась победой «Морейренсе» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал бразилец Кауэ, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.
«Морейренсе» выступает в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter