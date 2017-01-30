«Монако» на 92-й минуте спасся от поражения в матче с «ПСЖ»
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ПСЖ сыграл вничью с «Монако» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У хозяев мяч с пенальти на 81-й минуте забил Эдисон Кавани. В составе «Монако» в компенсированное время отличился Бернардо Силва.
«Монако» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй «Ниццу» по дополнительным показателям. ПСЖ с 46 баллами располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Монако» 4 февраля примет «Ниццу», ПСЖ в тот же день на выезде сыграет с «Дижоном».
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Леонарду Жардим
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter