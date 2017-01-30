«Монако» на 92-й минуте спасся от поражения в матче с «ПСЖ»

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У хозяев мяч с пенальти на 81-й минуте забил Эдисон Кавани. В составе «Монако» в компенсированное время отличился Бернардо Силва.

«Монако» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй «Ниццу» по дополнительным показателям. ПСЖ с 46 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Монако» 4 февраля примет «Ниццу», ПСЖ в тот же день на выезде сыграет с «Дижоном».