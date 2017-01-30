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30 января 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Монако» на 92-й минуте спасся от поражения в матче с «ПСЖ»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ПСЖ сыграл вничью с «Монако» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Монако на 92-й минуте спасся от поражения в матче с ПСЖ - Фото Увеличить
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У хозяев мяч с пенальти на 81-й минуте забил Эдисон Кавани. В составе «Монако» в компенсированное время отличился Бернардо Силва.

«Монако» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй «Ниццу» по дополнительным показателям. ПСЖ с 46 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Монако» 4 февраля примет «Ниццу», ПСЖ в тот же день на выезде сыграет с «Дижоном».

29.01.2017 23:00 основной раунд: 22-й тур Parc des Princes
ПСЖ 1:1 Монако
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Леонарду Жардим
Голы
81′ Эдинсон Кавани 9
10 Бернарду Силва 90+2′
Составы
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Тиагу Мотта 8
Блэз Матюиди 14
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
54′ Кевин Трапп 1
Альфонс Ареола 16
87′ Юлиан Дракслер 23
Гонсалу Гедеш 15
60′ Родригес Моура Лукас 7
Анхель Ди Мария 11
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
19 Джибриль Сидибе 80′
23 Бенжамен Менди
25 Камиль Глик
10 Бернарду Силва
9 Радамель Фалькао
14 Темуе Бакайоко 89′
29 Кильян Мбаппе
27 Тома Лемар 83′
11 Гвидо Каррильо
18 Валер Жермен 76′
8 Жоау Моутинью
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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