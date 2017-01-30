«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура испанской Примеры.
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Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0.
На 38-й минуте Матео Ковачич на скорости прорвался в чужую штрафную и аккуратно низом пробил в дальний нижний угол мимо голкипера. В дебюте второго тайма Криштиану Роналду получил проникающую передачу от Ковачича, после чего выскочил на ударную позицию и удвоил преимущество мадридцев. На 83-й минуте Альваро Мората аккуратно пробил в ближний нижний угол после навеса Лукаса Васкеса.
«Реал» (46 очков) лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» и «Барселону» на 4 балла и имея матч в запасе. «Реал Сосьедад» (35) идет пятым.
|29.01.2017 22:45
|основной раунд: 20-й тур
|Santiago Bernabeu
|Реал
|3:0
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:0
|Зинедин Зидан
|Эусебио Сакристан
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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