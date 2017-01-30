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30 января 2017, 1:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка

«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура испанской Примеры.

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Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0.

На 38-й минуте Матео Ковачич на скорости прорвался в чужую штрафную и аккуратно низом пробил в дальний нижний угол мимо голкипера. В дебюте второго тайма Криштиану Роналду получил проникающую передачу от Ковачича, после чего выскочил на ударную позицию и удвоил преимущество мадридцев. На 83-й минуте Альваро Мората аккуратно пробил в ближний нижний угол после навеса Лукаса Васкеса.

«Реал» (46 очков) лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» и «Барселону» на 4 балла и имея матч в запасе. «Реал Сосьедад» (35) идет пятым.

29.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Эусебио Сакристан
Голы
38′ Матео Ковачич (Криштиану Роналду) 16
51′ Криштиану Роналду (М. Ковачич) 7
82′ Альваро Мората (Л. Васкес) 21
Составы
Кейлор Навас 1
Луис да Силва Данилу 23
Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
39′ Тони Кроос 8
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
77′ Матео Ковачич 16
Франсиско Роман Иско 22
66′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
77′ 84′ Лукас Васкес 17
Марко Асенсио 20
1 Херонимо Рульи
20 Хосеба Сальдуа
32 Кевин Родригес 71′
6 Иньиго Мартинес 6′ 74′
22 Рауль Навас
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
17 Давид Сурутуса
7 Хуан Мигель Хуанми
16 Серхио Каналес 77′
8 Эстебан Гранеро
12 да Силва Виллиан Жозе 57′
10 Аргарате Хаби Прието
18 Микель Ойярсабаль 57′
11 Карлос Альберто Вела
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
0 Угловые 3
16 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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