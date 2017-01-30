«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0.



На 38-й минуте Матео Ковачич на скорости прорвался в чужую штрафную и аккуратно низом пробил в дальний нижний угол мимо голкипера. В дебюте второго тайма Криштиану Роналду получил проникающую передачу от Ковачича, после чего выскочил на ударную позицию и удвоил преимущество мадридцев. На 83-й минуте Альваро Мората аккуратно пробил в ближний нижний угол после навеса Лукаса Васкеса.



«Реал» (46 очков) лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» и «Барселону» на 4 балла и имея матч в запасе. «Реал Сосьедад» (35) идет пятым.