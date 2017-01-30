«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе» дома обыграл клуб «Интернасионал» из Лажиса со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата штата
Санта-Катарина.
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В составе победителей мячи забили Нилтиньо (6-я минута) и Веллингтон Паулиста (42). У гостей отличился Энерсино (68). «Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы, а Нилтиньо забил первый гол клуба в официальных матчах.
Самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.
Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.
Первый матч «Шапекоэнсе» после авиакатастрофы состоялся 21 января, когда клуб из Шапеко в товарищеской игре сыграл вничью с «Палмейрасом» — 2:2.
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