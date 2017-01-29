«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забили Маруан Феллайни (44-я минута), Крис Смоллинг (57-я), Генрих Мхитарян (74-я) и Бастиан Швайнштайгер (81-я).

В другом воскресном матче четвертого раунда «Лидс» (второй дивизион) в гостях проиграл клубу «Саттон Юнайтед» (пятый дивизион) со счетом 0:1.

Своих соперников по 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» и «Саттон» узнают в понедельник в ходе жеребьевки.