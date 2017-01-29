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29 января 2017, 21:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали крупную победу над представителем Чемпионшипа (второй дивизион) «Уиганом» в матче четвертого раунда Кубка Англии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забили Маруан Феллайни (44-я минута), Крис Смоллинг (57-я), Генрих Мхитарян (74-я) и Бастиан Швайнштайгер (81-я).

В другом воскресном матче четвертого раунда «Лидс» (второй дивизион) в гостях проиграл клубу «Саттон Юнайтед» (пятый дивизион) со счетом 0:1.

Своих соперников по 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» и «Саттон» узнают в понедельник в ходе жеребьевки.

Манчестер Юнайтед
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