«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали крупную победу над представителем Чемпионшипа (второй дивизион) «Уиганом» в матче четвертого раунда Кубка Англии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забили Маруан Феллайни (44-я минута), Крис Смоллинг (57-я), Генрих Мхитарян (74-я) и Бастиан Швайнштайгер (81-я).
В другом воскресном матче четвертого раунда «Лидс» (второй дивизион) в гостях проиграл клубу «Саттон Юнайтед» (пятый дивизион) со счетом 0:1.
Своих соперников по 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» и «Саттон» узнают в понедельник в ходе жеребьевки.
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