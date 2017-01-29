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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28592037/
29 января 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» в гостевом матче разгромил «Тулузу»

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» в гостях разгромил со счётом 3:0 «Тулузу».

На 9-й минуте Нолан Ру открыл счёт, сумев реализовать пенальти. Через 10 минут после начала второго тайма отличился Кевин Монне-Паке. К тому моменту «Тулуза» играла вдесятером — на 47-й минуте был удалён Сомалиа. Окончательный результат на 67-й минуте установил Нолан Ру, реализовавший второй пенальти в матче.

В таблице французского первенства «Сент-Этьен» (33 очка) занимает пятое место, а «Тулуза» (26 очков) располагается на 10-й строчке.

29.01.2017 19:00 основной раунд: 22-й тур Stadium Municipal
Тулуза 0:3 Сент-Этьен
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Паскаль Дюпра Кристоф Гальтье
Голы
9 Нолан Ру 9′
22 Кевин Монне-Паке 55′
9 Нолан Ру 67′
Составы
9′ Альбан Лафон 40
Кельвен Аду 15
Исса Диоп 5
Кристофер Жюльен 6
Жак-Франсуа Мубандже 29
47′ Сомалиа 19
Алексис Блен 27
60′ Мартин Брейтуэйт 9
75′ Оскар Трехо 10
Джесси Пи 25
70′ Джимми Дурмаз 21
Павле Нинков 24
64′ Корантен Жан  
Ола Тойвонен 11
30 Жесси Мулен
2 Кевин Теофиль-Катрин 57′
19 Флорантен Погба
24 Лоик Перрен
25 Кевин Малькюи 26′
17 Уле Сельнес
9 Нолан Ру 51′
22 Кевин Монне-Паке
14 Жордан Верету 69′ 12′
18 Фабьен Лемуан
21 Ромен Амума 82′
7 Бриан Дабо
32 Амиду Кейта 73′
33 Арно Норден
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 6
3 Угловые 3
17 Фолы 21
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Сент-Этьен
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