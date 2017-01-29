«Сент-Этьен» в гостевом матче разгромил «Тулузу»
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» в гостях разгромил со счётом 3:0 «Тулузу».
На 9-й минуте Нолан Ру открыл счёт, сумев реализовать пенальти. Через 10 минут после начала второго тайма отличился Кевин
В таблице французского первенства «Сент-Этьен» (33 очка) занимает пятое место, а «Тулуза» (26 очков) располагается на 10-й строчке.
|29.01.2017 19:00
|основной раунд: 22-й тур
|Stadium Municipal
|Тулуза
|0:3
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Кристоф Гальтье
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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