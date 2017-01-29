«Сент-Этьен» в гостевом матче разгромил «Тулузу»

На 9-й минуте Нолан Ру открыл счёт, сумев реализовать пенальти. Через 10 минут после начала второго тайма отличился Кевин Монне-Паке. К тому моменту «Тулуза» играла вдесятером — на 47-й минуте был удалён Сомалиа. Окончательный результат на 67-й минуте установил Нолан Ру, реализовавший второй пенальти в матче.



В таблице французского первенства «Сент-Этьен» (33 очка) занимает пятое место, а «Тулуза» (26 очков) располагается на 10-й строчке.