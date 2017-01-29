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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28591985/
29 января 2017, 21:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эспаньол» в большинстве обыграл «Севилью» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Футболисты «Эспаньола», играя большую часть матча в большинстве, обыграли «Севилью» в 20-м туре чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Уже на 2-й минуте экс-защитник московского «Спартака» Николас Пареха, выступающий за «Севилью», получил красную карточку и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал Хосе Антонио Рейес (4-я минута). Стеван Йоветич сравнял счет на 20-й минуте, но в компенсированное время первого тайма Марк Наварро вновь вывел хозяев вперед, а на 71-й минуте Херар Морено закрепил победу «Эспаньола».

«Эспаньол» следующий матч проведет 4 февраля в гостях с «Малагой». «Севилья», прервавшая серию из пяти побед, 5 февраля примет «Вильярреал».

29.01.2017 18:15 основной раунд: 20-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 3:1 Севилья
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Хорхе Сампаоли
Голы
4′ Хосе Антонио Рейес 9
45+2′ Марк Наварро (Д. Рейес) 31
71′ Херард Морено (М. Наварро) 7
16 Стеван Йоветич (С. Насри) 20′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Диего Рейес 23
32′ Аарон Кариколь 29
Марк Наварро 31
Хосе Мануэль Хурадо 14
Сильва Давид Лопес 15
Хави Фуэго 18
81′ Херард Морено 7
83′ Хосе Антонио Рейес 9
Гарсиа Альваро Васкес 22
64′ Эрнан Перес 17
Марк Рока 28
74′ Пабло Пьятти 19
Дельгадо Виктор Альварес 5
1 Серхио Рико
25 Феррейра Филью Мариану
18 Серхио Эскудеро 76′
21 Николас Пареха 2′
23 Адиль Рами
10 Самир Насри
15 Стивен Н`Зонзи
17 Пабло Сарабия 81′
12 Виссам Бен Еддер 7′
5 Клеман Лангле
16 Стеван Йоветич 70′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра
22 Франко Васкес 59′
9 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
16 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
7 Угловые 4
18 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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