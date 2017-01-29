«Эспаньол» в большинстве обыграл «Севилью» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Уже на 2-й минуте экс-защитник московского «Спартака» Николас Пареха, выступающий за «Севилью», получил красную карточку и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал Хосе Антонио Рейес (4-я минута). Стеван Йоветич сравнял счет на 20-й минуте, но в компенсированное время первого тайма Марк Наварро вновь вывел хозяев вперед, а на 71-й минуте Херар Морено закрепил победу «Эспаньола».

«Эспаньол» следующий матч проведет 4 февраля в гостях с «Малагой». «Севилья», прервавшая серию из пяти побед, 5 февраля примет «Вильярреал».