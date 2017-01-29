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29 января 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фрайбург» на своём поле обыграл «Герту»

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своём поле принимал «Герту».

Встреча проходила на арене «Шварцвальд-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Фрайбург» забил по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Яник Хаберер и Нильс Петерсен. За берлинскую команду отличился Юлиан Шибер.

«Герта» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (26 баллов) занимает девятую строчку.

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