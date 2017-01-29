«Фрайбург» на своём поле обыграл «Герту»

Встреча проходила на арене «Шварцвальд-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



«Фрайбург» забил по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Яник Хаберер и Нильс Петерсен. За берлинскую команду отличился Юлиан Шибер.



«Герта» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (26 баллов) занимает девятую строчку.