«Фрайбург» на своём поле обыграл «Герту»
В матче 18-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своём поле принимал «Герту».
Встреча проходила на арене «Шварцвальд-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Фрайбург» забил по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Яник Хаберер и Нильс Петерсен. За берлинскую команду отличился Юлиан Шибер.
«Герта» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (26 баллов) занимает девятую строчку.
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