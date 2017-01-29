«Саттон Юнайтед» из пятого дивизиона обыграл «Лидс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0.
Единственный мяч с пенальти забил Джейми Коллинз. «Саттон Юнайтед» представляет Национальную лигу — пятый по силе дивизион английского футбола. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.
Кубок Англии.
1/16 финала.
«Саттон Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 1:0.
Гол: Коллинз, 51, с пенальти.
Удаление: Купер («Лидс Юнайтед»), 82.
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