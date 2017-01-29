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29 января 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Саттон Юнайтед» из пятого дивизиона обыграл «Лидс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил Джейми Коллинз. «Саттон Юнайтед» представляет Национальную лигу — пятый по силе дивизион английского футбола. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.

Кубок Англии.

1/16 финала.

«Саттон Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 1:0.

Гол: Коллинз, 51, с пенальти.

Удаление: Купер («Лидс Юнайтед»), 82.
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