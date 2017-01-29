Чарльтон наградил Руни как лучшего форварда «Манчестер Юнайтед» за всю историю
Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон наградил действующего форварда команды Уэйна Руни, который стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба.
Торжественное мероприятие прошло на «Олд Траффорд» перед встречей 1/16 финала Кубка Англии с «Уиганом».
Напомним, что 31-летний Руни в матче 22-го тура чемпионата Англии со «Стоук Сити» забил свой 250-й гол за «МЮ». По этому показателю он обошел самого Чарльтона (249 мячей), который играл за клуб с 1954 по 1973 год.
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