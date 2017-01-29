Чарльтон наградил Руни как лучшего форварда «Манчестер Юнайтед» за всю историю

Торжественное мероприятие прошло на «Олд Траффорд» перед встречей 1/16 финала Кубка Англии с «Уиганом».

Напомним, что 31-летний Руни в матче 22-го тура чемпионата Англии со «Стоук Сити» забил свой 250-й гол за «МЮ». По этому показателю он обошел самого Чарльтона (249 мячей), который играл за клуб с 1954 по 1973 год.