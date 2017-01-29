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29 января 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Сассуоло», «Рома» уступила «Сампдории», «Милан» — «Удинезе»

В матче 22-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Сассуоло» благодаря голам Гонсало Игуаина и Сами Хедиры в первом тайме.

«Рома» по ходу выездного матча с «Сампдорией» дважды вела в счёте, но в результате потерпела поражение со счётом 2:3.

«Милан» в гостевом матче с «Удинезе» открыл счёт благодаря точному удару Джакомо Бонавентуры, но в дальнейшем дважды пропустил и проиграл со счётом 1:2.

Что касается остальных матчей тура, то вничью завершились матчи «Фиорентина» — «Дженоа» (3:3) и «Болонья» — «Кальяри» (1:1), а «Кротоне» дома разгромил «Эмполи» (4:1).

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