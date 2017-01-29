«Рома» по ходу выездного матча с «Сампдорией» дважды вела в счёте, но в результате потерпела поражение со счётом 2:3.



«Милан» в гостевом матче с «Удинезе» открыл счёт благодаря точному удару Джакомо Бонавентуры, но в дальнейшем дважды пропустил и проиграл со счётом 1:2.

Что касается остальных матчей тура, то вничью завершились матчи «Фиорентина» — «Дженоа» (3:3) и «Болонья» — «Кальяри» (1:1), а «Кротоне» дома разгромил «Эмполи» (4:1).