«Ювентус» обыграл «Сассуоло», «Рома» уступила «Сампдории», «Милан» — «Удинезе»
В матче 22-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Сассуоло» благодаря голам Гонсало Игуаина и Сами Хедиры в первом тайме.
«Рома» по ходу выездного матча с «Сампдорией» дважды вела в счёте, но в результате потерпела поражение со счётом 2:3.
«Милан» в гостевом матче с «Удинезе» открыл счёт благодаря точному удару Джакомо Бонавентуры, но в дальнейшем дважды пропустил и проиграл со счётом 1:2.
Что касается остальных матчей тура, то вничью завершились матчи «Фиорентина» — «Дженоа» (3:3) и «Болонья» — «Кальяри» (1:1), а «Кротоне» дома разгромил «Эмполи» (4:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter