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29 января 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард ЦСКА Нецид близок к переходу в «Легию»

Нападающий турецкого «Бурсаспора» Томаш Нецид близок к переходу в польскую «Легию», сообщает Interia.

По информации источника, 27-летний чешский футболист 30 января пройдёт медосмотр в стане действующего чемпиона Польши, после чего может подписать соглашение с командой.

Нецид известен российским любителям футбола по выступлениям за московский ЦСКА с 2009 по 2015 год. В «Бурсаспор» он перешёл из голландского «ПЕК Зволле» летом 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции форвард принял участие в шести матчах своей команды, но результативными действиями не отметился.

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