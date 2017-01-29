Экс-форвард ЦСКА Нецид близок к переходу в «Легию»

По информации источника, 27-летний чешский футболист 30 января пройдёт медосмотр в стане действующего чемпиона Польши, после чего может подписать соглашение с командой.



Нецид известен российским любителям футбола по выступлениям за московский ЦСКА с 2009 по 2015 год. В «Бурсаспор» он перешёл из голландского «ПЕК Зволле» летом 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции форвард принял участие в шести матчах своей команды, но результативными действиями не отметился.