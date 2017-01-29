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29 января 2017, 17:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фулхэм» разгромил «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии выступающий в Чемпионшипе «Фулхэм» на своём поле разгромил со счётом 4:1 представителя АПЛ «Халл Сити».

На 17-й минуте Соне Алуко вывел хозяев вперёд, а в начале второго тайма Гоэбел Эвандро счёт сравнял. В дальнейшем забивали только «дачники»: на 54-й минуте отличился Крис Мартин, на 66-й Райан Сесеньон, а окончательный результат на 78-й минуте установил Стефан Йохансен. На 87-й минуте у «тигров» пенальти не реализовал Абель Эрнандес.

Таким образом, «Фулхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

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