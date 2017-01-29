Луис Суарес: Мяч на метр пересек линию ворот «Бетиса»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча 20-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1) отметил, что команде будет крайне сложно выиграть национальное первенство, учитывая отставание от «Реала».
Также уругваец прокомментировал эпизод, произошедший на 77-й минуте встречи, когда в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот «Бетиса» рикошетом от игрока «огурцов».
— Я отчетливо видел, что мяч на метр пересек линию ворот, — цитирует Marca Суареса. — Арбитры должны выполнять свою работу. Игрокам также остается только продолжать трудиться.
Понятно, что нам будет сложно выиграть чемпионат, потому что мы вновь потеряли очки. Нам было необходимо выиграть сегодня, как и в последующих матчах.
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