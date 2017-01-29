Ярмоленко может в ближайшее время перейти в клуб АПЛ

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Как информирует The Sun, переход может состояться до закрытия зимнего трансферного окна. Сам клуб при этом не называется. Киевляне хотят выручить за игрока около 10,5 миллионов евро, а Андрей хочет зарабатывать приблизительно 110 евро в неделю. Ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Сток Сити».

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 19 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Ранее он заявил, что не хочет играть в России.