Луис Энрике: Незасчитанный гол «Барселоны»? Пора вводить видеоповторы в футбол
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 20-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1) отметил, что его команда не наиграла на победу.
На 77-й минуте встречи в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот «Бетиса» рикошетом от игрока «огурцов».
— Мне нечего сказать по этому эпизоду, после матча мне показали фотографию, на которой видно, что мяч за линией ворот, — цитирует Marca Энрике. — Для меня очевидно, что арбитры нуждаются в помощи. Технология видеоповторов могла бы решить эту проблему.
Если же в целом, полагаю, матч нуждается в переосмыслении. Если говорить о первых впечатлениях, полагаю, что в этом матче «Барселона», скорее, заработала одно очко, чем потеряла два.
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