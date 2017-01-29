Луис Энрике: Незасчитанный гол «Барселоны»? Пора вводить видеоповторы в футбол

На 77-й минуте встречи в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот «Бетиса» рикошетом от игрока «огурцов».

— Мне нечего сказать по этому эпизоду, после матча мне показали фотографию, на которой видно, что мяч за линией ворот, — цитирует Marca Энрике. — Для меня очевидно, что арбитры нуждаются в помощи. Технология видеоповторов могла бы решить эту проблему.

Если же в целом, полагаю, матч нуждается в переосмыслении. Если говорить о первых впечатлениях, полагаю, что в этом матче «Барселона», скорее, заработала одно очко, чем потеряла два.