«Торино» сыграл вничью с «Аталантой»
«Торино» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и закончилась со счётом 1:1.
На 16-й минуте испанский форвард Яго Фальке вывел хозяев вперёд, но в середине второго тайма итальянский нападающий Андреа Петанья сравнял счёт и принёс гостям ничью.
«Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 39 баллами в активе идёт на шестой строчке.
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