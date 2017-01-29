«Торино» сыграл вничью с «Аталантой»

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и закончилась со счётом 1:1.



На 16-й минуте испанский форвард Яго Фальке вывел хозяев вперёд, но в середине второго тайма итальянский нападающий Андреа Петанья сравнял счёт и принёс гостям ничью.



«Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 39 баллами в активе идёт на шестой строчке.