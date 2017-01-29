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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28590556/
29 января 2017, 17:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» подтвердил, что договорился с «Марcелем» о продаже Пайета

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о соглашении с «Марселем» о продаже во французский клуб полузащитника «молотобойцев» Димитри Пайета.

По официальной информации, сумма трансфера составила £ 25 млн (€ 29 млн).

Пайет на этой неделе тренировался с командой «Вест Хэма» U23 из-за отказа играть за основной состав «молотобойцев».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету 29-летнего француза 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Вест Хэм Юнайтед
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