«Вест Хэм» подтвердил, что договорился с «Марcелем» о продаже Пайета
«Вест Хэм Юнайтед» объявил о соглашении с «Марселем» о продаже во французский клуб полузащитника «молотобойцев» Димитри Пайета.
По официальной информации, сумма трансфера составила £ 25 млн (€ 29 млн).
Пайет на этой неделе тренировался с командой «Вест Хэма» U23
В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету 29-летнего француза 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.
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