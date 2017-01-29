«Вест Хэм» подтвердил, что договорился с «Марcелем» о продаже Пайета

По официальной информации, сумма трансфера составила £ 25 млн (€ 29 млн).



Пайет на этой неделе тренировался с командой «Вест Хэма» U23 из-за отказа играть за основной состав «молотобойцев».



В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету 29-летнего француза 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.