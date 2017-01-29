Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»

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Матч завершился вничью со счётом 1:1.



На 75-й минуте Александер Алегрия вывел «Бетис» вперёд. Сравнять счёт «Барселона» сумела на 90-й минуте благодаря точному удару Луиса Суареса.



В таблице Примеры «Барселона» (42 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. При этом мадридская команда провела на два матча меньше.