Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
В матче 20-го тура испанской Примеры «Барселона» встречалась в гостях с «Бетисом» и сумела спастись от поражения в концовке.
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Матч завершился вничью со счётом 1:1.
На 75-й минуте Александер Алегрия вывел «Бетис» вперёд. Сравнять счёт «Барселона» сумела на 90-й минуте благодаря точному удару Луиса Суареса.
В таблице Примеры «Барселона» (42 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. При этом мадридская команда провела на два матча меньше.
|29.01.2017 14:00
|основной раунд: 20-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
|Санчес Виктор
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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