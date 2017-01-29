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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28590387/
29 января 2017, 16:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»

В матче 20-го тура испанской Примеры «Барселона» встречалась в гостях с «Бетисом» и сумела спастись от поражения в концовке.

В матче 20-го тура испанской Примеры Барселона встречалась в гостях с <span class=error>Бетисом</span> и сумела спастись от поражения в концовке. Увеличить
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Матч завершился вничью со счётом 1:1.

На 75-й минуте Александер Алегрия вывел «Бетис» вперёд. Сравнять счёт «Барселона» сумела на 90-й минуте благодаря точному удару Луиса Суареса.

В таблице Примеры «Барселона» (42 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. При этом мадридская команда провела на два матча меньше.

29.01.2017 14:00 основной раунд: 20-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 1:1 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Виктор Энрике Луис
Голы
75′ Алекс Алегрия (Р. Донк) 19
9 Луис Суарес (Л. Месси) 90′
Составы
Антонио Адан 13
Кристиано Пиччини 12
Риса Дурмиси 14
Херман Пеццела 20
Алин Тошка 21
Аисса Манди 23
Дани Себальос 10
78′ Мартин Рубен Кастро 24
69′ Рубен Пардо 7
Райан Донк 15
85′ Алекс Алегрия 19
Матиас Науэль Лейва 11
67′ 86′ Петрос 5
Рафаэль Наварро 2
1 Марк-Андре тер Штеген
22 Парреу Алейш Видаль
3 Жерар Пике 43′
24 Жереми Матье
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич 70′
11 да Силва Сантос Неймар
19 Люка Динь 68′
18 Жорди Альба
6 Денис Суарес 59′
21 Андре Гомиш 78′
7 Арда Туран 68′
20 Серхи Роберто
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
8 Угловые 2
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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