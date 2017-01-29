«Ливерпуль» организовал частный самолёт для Мане в преддверии матча с «Челси»
«Ливерпуль» организовал частный самолет для нападающего Садио Мане, чтобы сенегалец успел вернуться к матчу 23-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 31 января.
Вчера сборная Сенегала в четвертьфинале Кубка африканских наций проиграла команде Камеруна по пенальти и именно Мане не реализовал решающий 11-метровый.
В отсутствии Мане «Ливерпуль» выиграл только один матч, и клуб хочет, чтобы форвард присоединился к команде как можно раньше. В этой связи владельцы «Ливерпуля» организовали для Мане частный самолёт.
Таким образом, ожидается, что 24-летний футболист будет по крайней мере на скамейке запасных в предстоящем во вторник матче.
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