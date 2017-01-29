«Ливерпуль» организовал частный самолёт для Мане в преддверии матча с «Челси»

Вчера сборная Сенегала в четвертьфинале Кубка африканских наций проиграла команде Камеруна по пенальти и именно Мане не реализовал решающий 11-метровый.



В отсутствии Мане «Ливерпуль» выиграл только один матч, и клуб хочет, чтобы форвард присоединился к команде как можно раньше. В этой связи владельцы «Ливерпуля» организовали для Мане частный самолёт.

Таким образом, ожидается, что 24-летний футболист будет по крайней мере на скамейке запасных в предстоящем во вторник матче.