ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с «Зенитом» о переходе Преппера
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ПСВ в настоящий момент не ведет переговоры с
санкт-петербургским «Зенитом» о переходе полузащитника голландского клуба Дэйви Преппера. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.
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«Зенит», по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде.
«Прежде чем вести переговоры с игроком, “Зенит” должен обсудить условия перехода с нашим клубом, — сказал Слегерс. — Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов».
Сам игрок заявил, что готов обсудить условия контракта с «Зенитом», если клубы договорятся о сумме трансфера.
Центральный полузащитник в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил пять мячей. Еще один раз он отличился в Лиге чемпионов.
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