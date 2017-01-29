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29 января 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с «Зенитом» о переходе Преппера

Обновлено: 15:57
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ПСВ в настоящий момент не ведет переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе полузащитника голландского клуба Дэйви Преппера. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.

Сам игрок заявил что готов обсудить условия контракта с Зенитом если клубы договорятся о сумме трансфера. Увеличить
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«Зенит», по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде.

«Прежде чем вести переговоры с игроком, “Зенит” должен обсудить условия перехода с нашим клубом, — сказал Слегерс. — Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов».

Сам игрок заявил, что готов обсудить условия контракта с «Зенитом», если клубы договорятся о сумме трансфера.

Центральный полузащитник в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил пять мячей. Еще один раз он отличился в Лиге чемпионов.

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