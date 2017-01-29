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29 января 2017, 15:06 | Футбол: Зарубежный | «Вести.Ру»

«Арсенал» нашел замену Венгеру в Италии

Лондонский «Арсенал» намерен пригласить на должность главного тренера команды итальянца Массимилиано Аллегри. В настоящее время Аллегри работает в туринском «Ювентусе».

Лондонский Арсенал намерен пригласить на должность главного тренера команды итальянца Массимилиано Аллегри. В настоящее время Аллегри работает в туринском <span class=error>Ювентусе</span>. Увеличить
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Согласно сообщениям британской прессы, представители «Арсенала» уже начали переговоры с Аллегри. Если они завершатся успехом, то 49-летний специалист возглавит лондонцев уже летом.

Переговоры с Аллегри обусловлены желанием Арсена Венгера покинуть «Арсенал» по окончанию сезона. Венгер возглавляет «канониров» с осени 1996 года. За это время «Арсенал» трижды становился чемпионом и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

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