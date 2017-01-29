«Арсенал» нашел замену Венгеру в Италии

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Согласно сообщениям британской прессы, представители «Арсенала» уже начали переговоры с Аллегри. Если они завершатся успехом, то 49-летний специалист возглавит лондонцев уже летом.

Переговоры с Аллегри обусловлены желанием Арсена Венгера покинуть «Арсенал» по окончанию сезона. Венгер возглавляет «канониров» с осени 1996 года. За это время «Арсенал» трижды становился чемпионом и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.