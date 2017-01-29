МЮ согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения

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Уэйн Руни может уже в феврале перейти в один из китайских клубов, сообщает Mirror. За три года в Китае нападающий заработает больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.

Неназванный китайский клуб предложил Руни трехлетний контракт на рекордные в истории футбола £140 млн (€164 млн). В пересчете это получается £897 тыс (€1 млн) в неделю. В «Манчестер Юнайтед» зарплата нападающего составляет £300 тыс. (€352 тыс.) в неделю.

Переехав в чемпионат Китая, 31-летний футболист станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сейчас наиболее высокую зарплату в мире получает аргентинец Карлос Тевес, который в «Шанхай Шенхуа» зарабатывает £650 тыс. (€763 тыс.) в неделю.

21 января Руни принес «Манчестер Юнайтед» ничью в выездном матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити», реализовав штрафной на пятой добавленной арбитром минуте.

Для Руни этот гол стал 250-м в 545 матчах в составе «Манчестер Юнайтед». Нападающий побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству мячей, забитых за команду во всех турнирах (249). Из 250 мячей 179 Руни реализовал в чемпионате Англии, 34 — в Лиге чемпионов, 5 — в Лиге Европы, 3 — в клубном чемпионате мира, 22 — в Кубке Англии и 1 — в Суперкубке Англии.

Также Руни установил новый рекорд премьер-лиги по голам на выезде. Прежнее достижение (87 мячей) принадлежало Алану Ширеру, с 1988 по 2006 год выступавшему за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». В матче со «Сток Сити» Руни забил 88-й гол на выезде в премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 Кубка Англии. На этой стадии манчестерский клуб сыграет против «Уигана». В Кубке английской Лиги «Манчестер Юнайтед» дошел до финала. 26 февраля команда Жозе Моуринью сыграет в решающем матче турнира против «Саутгемптона». Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала англичане сыграют против «Сент-Этьенна».

В английском чемпионате при этом «МЮ» идет только на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. От лидирующего «Челси» манкунианцы отстают на 14 очков.