Герой футбольного дня. Артем Федецкий

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В разгромных поражениях обычно не бывает одного-двух виновников. Провал — это вина всей команды. «Дармштадт», получив шесть мячей от «Кельна», подтвердил свой статус аутсайдера Бундеслиги.

Команда украинцев Артема Федецкого, Дениса Олейника и Игоря Березовского находится на дне турнирной таблицы, имея худшие показатели не только заработанных очков, но и забитых и пропущенных мячей. Отставание от спасительной позиции — семь баллов; от позиции, которая соответствует междулиговому плей-офф — шесть баллов.

Артем Федецкий начал вчерашний матч против «Кельна» на скамейке запасных — и лучше там бы его и завершил. Но тренер решил бросить украинца в бой после перерыва. Интересно, что вышел Федецкий не вместо коллеги по амплуа, а вместо центрального полузащитника Яна Розенталя.

В построении «Дармштадта» произошли перестановки, которые, впрочем, не помогли команде избежать разгромного поражения. Хозяева отыграли один гол, но после того пропустили еще трижды. К Федецкому могут быть претензии по шестому голу «Кельна». Украинцу за спину прошла передача на Рудневса. Форвард беспрепятственно принял мяч и точно пробил с острого угла.

Примечательно то, что Артем Федецкий за игру получил одну из самых высоких оценок в составе «Дармштадта» по показателям ресурса WhoScored.com — 6,8. Больше — только у вингера Сиднея Сэма. В активе Федецкого несколько заостряющих передач.

Но это — очень малое утешение. Команда проиграла; команда находится под реальной угрозой понижения в классе. Это точно не то, на что рассчитывали Федецкий и компания.