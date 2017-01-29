Роман Муртазаев: Нельзя расслабляться

О том, как сложился матч для столичной команды и нагрузках на сборах Роман рассказал в интервью пресс-службе клуба:



— Это была наша первая игра в новом году, давно не играли, поэтому было тяжело. Тем не менее, команда очень старалась, выкладывалась, сумели продемонстрировать то, что отрабатывали на тренировках. И, слава Богу, сумели одержать победу.



— Ты сегодня сумел отличиться. Насколько принципиально было начать год с забитого мяча, пусть и в товарищеском матче?

— На самом деле, важно, чтобы выигрывала команда. Тем не менее, любому нападающему приятно забивать голы, реализовывать моменты, которая создает команда. Но нельзя расслабляться, нужно продолжать трудиться дальше, потому что голы в предсезонных матчах по большому счету ничего не значат. Всей команде еще предстоит проделать огромный объем работы, чтобы на все 100 быть готовыми к сезону.



— Ты первый год проходишь предсезонные сборы со Стойловым. Сильно ли отличаются нагрузки от других команд?

— У каждого тренера свои методы, свои нагрузки. Первый сбор всегда очень важен, он закладывает фундамент физической подготовки на весь сезон. Нагрузки сейчас большие, но команда понимает их необходимость в процессе подготовки к сезону.



— Следующий матч против «Чонбук Хендай», который является победителем азиатской Лиги чемпионов. Насколько интересно будет лично тебе сыграть с таким соперником?

— Всегда интересно играть с сильными соперниками, потому что в этих матчах можно проверить себя, научиться чему-то новому. Так что думаю, будет интересный матч, и надеюсь, наша команда сможет продемонстрировать свою игру.